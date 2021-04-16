MHP'li belediyeye hibe edilen atlar kayboldu, soruşturma başlatıldı
İBB’nin MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği 50 at üstlerindeki çiplere rağmen kayboldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’daki fayton esnafından aldığı bin 177 atı geçtiğimiz yıl sahiplendirmişti. Bu atlardan 50’si de MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edildi. İki belediye arasında geçen yıl ekim ayında taşıma devir sözleşmesi imzalandı.
Ancak belediyeye teslimi yapılan ve kaybolmalarını engellemek amaçlı çip de takılan atlar bir süre sonra 'kayıp' oldu.
KRT TV'de yer alan habere göre, Dörtyol'da yaşanan skandaldan İBB yönetimi de haberdar oldu. İBB’nin “atlar nerede?” sorusuna MHP'li belediyeden yanıt alınamayınca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, atlardan sorumlu belediye personelinin ve belediye yetkililerinin ifadesi alındı.
Belediyenin de doğruladığı soruşturma kapsamında üzerindeki çiplere rağmen kaybolan atların akıbetini araştırıyor.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da yeni bir düzenlemeye giderek atlı fayton uygulamasına son vermiş, yerine elektrikli faytonları getirmişti. Emekliye ayrılan atları da çeşitli kurumlara sahiplendirmişti.
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