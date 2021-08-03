Son dakika: Oktay: "Marmaris'in çığlığını duyun artık"
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından bir video paylaşan Oktay, "Ciğerlerimiz yanmıyor, ciğerlerimiz artık yok oluyor. Marmaris'in çığlığını duyun artık; daha çok hava desteği istiyoruz!" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Mehmet Oktay'ın paylaştığı video
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