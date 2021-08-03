Son dakika: Oktay: "Marmaris'in çığlığını duyun artık"

03 Ağustos 2021 Salı, 15:32

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından bir video paylaşan Oktay, "Ciğerlerimiz yanmıyor, ciğerlerimiz artık yok oluyor. Marmaris'in çığlığını duyun artık; daha çok hava desteği istiyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Mehmet Oktay'ın paylaştığı video

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