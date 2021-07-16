Son dakika... Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili
Son dakika gelişmesi... HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte yeniden milletvekili sıfatı kazandı.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
- Korkunç olay! Kayınvalidesine benzin döküp yaktı
- Skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kaydedildi
- TEM Otoyolu’nda TIR devrildi! Uzun kuyruklar oluştu
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlık'tan bayram öncesi 3 genelge
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Ziraat Bankası mobil uygulaması çöktü!
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Soylu'nun kuzeniyle ilgili çarpıcı iddia
- Sisam adası yanıyor
- 'Boğaziçi rektörlüğü' esprisini ciddiye aldı
- Akın akın geliyorlar
- “Bu arşiv, Bahçeli’nin hoşuna gitmeyecek”
- Bakan Koca, Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı