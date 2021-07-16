Son dakika... Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili

Son dakika gelişmesi... HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte yeniden milletvekili sıfatı kazandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 15:21
Son dakika... Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili
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