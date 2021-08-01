Son Dakika: Pakdemirli'den yeni açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Ayrıca Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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