Son Dakika: Pakdemirli'den yeni açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2021 Pazar, 09:36
Son Dakika: Pakdemirli'den yeni açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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