Son Dakika: Pakdemirli'den yeni açıklama

01 Ağustos 2021 Pazar, 09:36

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mersin Silifke’de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu.Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Pakdemirli, "Antalya Gazipaşa yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.



AYRINTILAR GELİYOR...