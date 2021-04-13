Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

Türkiye'de son 24 saatte 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi, 273 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 19:31
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Abone Ol google-news

Türkiye'de son 24 saatte 306 bin 563 Covid-19 testi yapıldı, 59 bin 187 kişinin testi pozitif çıktı, 273 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 951 oldu, 52 bin 104 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 424 bin 733'e yükseldi.

Türkiye'nin 13 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler