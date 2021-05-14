Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Ölü sayısı arttı!
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE
Güncel verilere göre, semptom gösteren bin 102 hastayla birlikte 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390’a çıktı. Can kayı 44 bin 301’e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI ARTTI
13 Mayıs Perşembe gününün verilerine göre, 201 bin 295 test yapılmış, semptom gösteren bin 217 hastayla birlikte 11 bin 534 yeni vaka tespit edilmişti. 238 kişi de yaşamını yitirmişti.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
Türkiye'nin 14 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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