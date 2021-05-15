Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:41

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, semptom gösteren bin 84 hastayla birlikte 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862’ye çıktı. Can kayı 44 bin 537’ye yükseldi.

Türkiye'nin 15 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: