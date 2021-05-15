Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE
Güncel verilere göre, semptom gösteren bin 84 hastayla birlikte 11 bin 472 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 862’ye çıktı. Can kayı 44 bin 537’ye yükseldi.
Türkiye'nin 15 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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