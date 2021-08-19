Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti.
CAN KAYBI YİNE REKOR SEVİYEDE!
Bakanlığın 18 Ağustos verilerine göre, dün 295 bin 206 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 944 vaka tespit edilirken, 168 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı rekor seviyede artarak 216'ya çıktı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/YHceLWklMC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.99, ikinci doz ortalaması yüzde 55.50, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 87 milyon 195 bin 574 oldu.
Türkiye'nin 19 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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