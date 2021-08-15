MKE Ankaragücü'nde iki futbolcu koronavirüse yakalandı
TFF 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde, ilk haftada oynanacak Tuzlaspor maçı öncesinde iki futbolcu koronavirüse yakalandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oynayacağımız Tuzlaspor maçı öncesi oyuncularımıza yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
MKE Ankaragücü, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında bugün Tuzlaspor'a konuk olacak.
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