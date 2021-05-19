Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:26

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 218.683 Covid-19 testi yapıldı, 11.553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

