Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:55

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 152 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: YÜZDE 30 ARTTI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın” dedi.

Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/E6Tm3XLuz3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021

Türkiye'nin 19 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: