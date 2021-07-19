Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:55
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 19 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 152 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: YÜZDE 30 ARTTI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın” dedi.

Türkiye'nin 19 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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