Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 20 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti.
VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE!
19 Ağustos Perşembe gününün verilerine göre, 19 bin 320 vaka tespit edilirken, 216 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı artarak 20 bine yaklaştı!
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız" ifadelerini kullandı.
Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/a2EOUmGfAG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2021
Türkiye'nin 20 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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