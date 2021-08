Kill Bill'in ünlü yıldızı Sonny Chiba koronavirüse yenik düştü

20 Ağustos 2021 Cuma, 13:05

Dövüş sanatları filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu Sonny Chiba, 82 yaşında öldü.

NTV'de yer alan habere göre Chiba’nın, koronavirüse bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğü belirtildi.

1974'te "The Street Fighter" üçlemesinde rol alan Chiba, kariyeri boyunca 125’den fazla yapımda yer aldı. Chiba, "Street Fighter" filminde sinema tarihinin ilk x-rated dövüş sahnesine imza attı.

Filmlerde dublör koordinatörü olarak da çalışan oyuncu Quentin Tarantino’nun “Kill Bill” film serisinde Uma Thurman'a intikam alması için samuray kılıcı yapan suşi şefi Hattori Hanzo'yu canlandırmasıyla uluslararası düzeyde tanındı.

Gerçek ismi Sadaho Maeda olan oyuncunun filmleri arasında “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, “The Bullet Train”, “Champion of Death”, “The Storm Riders” ve “Karate Warriors” yer alıyor.