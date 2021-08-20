3 gün önce 'iyiyim' mesajı vermişti: Gazeteci Berna Nuri Süer koronavirüse yenildi

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:24

Gazeteci Berna Nuri Süer, 10 gündür koronavirüse karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.Süer uzun bir süredir koronavirüs tedavi görüyordu.

Büyükçekmece'de bir hastanede tedavi gören ve 52 yaşında yaşama veda eden Süer, hastalığı devam ederken 3 gün önce iyi olduğuna yönelik mesaj göndermişti.

Çocuklarının ve eşinin hastane sürecinde sürekli destek olduğu Süer’e çocukları “Merhaba babası seni çok özledim. Umarım en kısa zamanda iyileşirsin” diye yazılı kağıt tutarken Süer de sosyal medya hesabından eşine “10 gündür ayrıyız ama 12.evlilik yıldönümünde yine kutlayacağız” diye paylaşım yapmıştı.

TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), da, gazeteci için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "2015-2019 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol Takımı’nın idari direktörlüğü görevini üstlenen Berna Nuri Süer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.