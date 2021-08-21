Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 21 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:53

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBI REKOR SEVİYEDE!



Bakanlığın 20 Ağustos verilerine göre, dün 293 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 918 vaka tespit edilirken, 204 kişi hayatını kaybetmişt. Bugün ise can kaybı rekor artışla 230'un üzerine çıktı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.

Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/u5UtvhHV2D — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 21, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 73.78, ikinci doz ortalaması yüzde 56.33, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 88 milyon 443 bin 350 oldu.

Türkiye'nin 21 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



