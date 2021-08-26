Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

26 Ağustos 2021 Perşembe, 19:11

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBI REKOR SEVİYEDE!



Bakanlığın 25 Ağustos verilerine göre, dün 296 bin 711 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 970 vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı rekor seviyede artarak 250'nin üzerine çıktı..

KOCA: ÇOK UZUN KALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" ifadelerini kullandı.

Bunca vaka, bunca ölüm varken birinci doz aşısını olan hiç ikincisini ihmal eder mi?

Şimdi size aşı olma diyenler, daha sonra geçmiş olsun diyebilir.

Aşı olmakla olmamak arasında, bazı vakalarda yoğun bakım farkı var.

Bilim Kuruluyla her hafta Covid-19 toplantısı yapıyoruz. Maske, mesafe artık önemsiz sözünü hiç duymadım. Ama sanki öyleymiş gibi yapanlar var. Kurallara uyalım.

Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/6gCx9gySC9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 76.12, ikinci doz ortalaması yüzde 58.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 91 milyon 747 bin 545 oldu.

Türkiye'nin 26 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: