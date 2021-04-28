Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 40 bin 444 kişiye vaka, 2 bin 728 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 341 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 341 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 444 kişiye vaka, 2 bin 728 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 39 bin 398 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 45 bin 297 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 558
Tabloya göre, toplam test sayısı 46 milyon 718 bin 604, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 558, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 212 bin 461, bugünkü test sayısı 283 bin 261 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 28 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 2,5 gün daha izin: Ramazan Bayramı tatili uzadı
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber
- Kullanıcı, aboneliklerden ceza almadan çıkabilir