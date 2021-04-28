BioNTech aşıları ile ilgili yeni karar: İkinci doz ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısında 2. dozun 6-8 hafta sonra yapılması kararı aldıklarını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2021 Çarşamba, 19:56
BioNTech aşıları ile ilgili yeni karar: İkinci doz ertelendi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuştu. Koca, BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağını açıkladı.

"Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak" diye konuşan Bakan Koca, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.


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