Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

03 Ağustos 2021 Salı, 22:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

VAKA VE CAN KAYBINDAKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR!

Bakanlığın 2 Ağustos verilerine göre, 22 bin 898 vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı 25 bine dayandı ve can kaybı da 120'yi geçti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli. pic.twitter.com/dXhRgnVtW9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2021

Türkiye'nin 3 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: