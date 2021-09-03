Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda. Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 530 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 850 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.
KOCA: BAZI SORULAR VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" ifadelerini kullandı.
PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var. pic.twitter.com/XrQxEryibr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021
DÜN 23 BİN 496 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 2 Eylül Perşembe verilerine göre, 23 bin 496 vaka tespit edilirken, 283 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 305 bin 47 test yapılmış ve 20 bin 4 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 3 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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