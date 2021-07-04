Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vefat sayısı arttı, test sayısı düştü!

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 49 bin 782'ye ulaştı. 4 bin 161 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen kişi sayısı 5 milyon 298 bin 446'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Temmuz verilerine göre, 218 bin 924 test yapılırken semptom gösteren 478 hastayla birlikte 4 bin 537 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise test sayısı düştü. Yine dün 45 kişi hayatını kaybederken bugün sayı 50'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak" dedi.

Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/l3q5lXvMvV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021

BU BİLGİLER ARTIK OLMAYACAK

3 Temmuz’a kadar koronavirüs bilgilerinin yer aldığı tablolarda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı; haftalık hastalarda zatürre oranı, yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakım doluluk oranı, ventilatör doluluk oranı, ortalama temaslı tespit süresi, filyasyon oranı; toplam test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı, ağır hasta sayısı, iyileşen sayısı bilgileri yer alıyordu. Yeni tabloya göre ise günlük test sayısı, vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı bilgileri günlük olarak açıklanacak.

AŞI ŞAMPİYONU MUĞLA

Yeni ekranda illere göre en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusun yüzdelik bilgileri de yer alıyor. Buna göre iller 1. Doz aşılamada Türkiye ortalaması yüzde 57,81 iken iller içerisinde yüzde 79,2 aşılama ile Muğla birinci sırada yer alıyor. Son sırada ise yüzde 26,7 aşılama oranı ile Siirt bulunuyor.

TABLO BU GECE GEÇ AÇIKLANDI

Değişen tablo içeriğiyle birlikte günlük vaka ve ölüm sayısının her zamankinden 2 saat kadar daha geç açıklanması Sağlık Bakanlığı sitesinin çöktüğü iddiasına yol açtı. Ancak saat 22.40 sıralarında yeni tablo açıklanınca gecikmenin nedeni anlaşıldı.