Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı.
Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/duJeo2e6U3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021
YENİ VAKA SAYISI 24 BİN SINIRINDA
Bakanlığın 4 Ağustos verilerine göre, 245 bin 152 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 297 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı yine 24 bin sınırında seyretti.
Türkiye'nin 6 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- DJ Paul Johnson koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Tokyo'da koronavirüs vakasındaki rekor artışta suçlu Olimpiyatlar mı?
- Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden koronavirüs yakalananların sayısı 382'ye çıktı
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Cübbeliden aşı kararı
- Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı
- 15 Temmuz’da Akar’ın yerine komuta etmişti
- Halk TV'nin İçmeler'de yapılan yayınına saldırı!
- TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
- Ziya Selçuk istifa etti!