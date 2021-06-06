Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü

06 Haziran 2021 Pazar, 19:41

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır bin 96 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Semptom gösteren 482 hastayla birlikte 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 287 bin 980’e çıktı. Can kaybı da 96 artarak 48 bin 164’e yükseldi.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı'nın 5 Haziran verilerine göre, 216 bin 156 test yapılmış, semptom gösteren 542 hastayla birlikte 6 bin 126 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise 204 bin 827 kişiye koronavirüs testi uygulandı. 92 kişi hayatını kaybederken 7 bin 161 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 6 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: