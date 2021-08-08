Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle bugün 108 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 835 kişi sağlığına kavuştu.
KOCA: TEDBİRLERE UYUN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz” dedi.
Aşılar en güçlü silahımız. Ancak en az iki dozunu tamamlamak koşulu ile. Aşınızı olun ve bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyun. Tedbir almadan, aşı olmadan istenilen sonucu elde edemeyiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7Wvn6cUNrO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 67.30, ikinci doz ortalaması yüzde 46.52, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 76 milyon 193 bin 403 oldu.
Türkiye'nin 8 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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