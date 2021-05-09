Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Test sayısında rekor düşüş!

09 Mayıs 2021 Pazar, 18:40

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı. Türkiye'de son 24 saatte 197 bin 468 Covid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

TEST SAYISINDA REKOR DÜŞÜŞ

7 Mayıs tarihinde 251 bin 194 kişiye test yapılmış ve 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 8 Mayıs tarihinde de 228 bin 873 test uygulanmış ve 18 bin 52 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Bugün ise 200 binin altına düşen test sayısı ve buna bağlı olarak 15 bin 191 kişinin Covid-19'a yakalanması dikkat çekti.

Türkiye'nin 9 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: