Son dakika... Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar verildi
Son dakika gelişmesi... Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz için karar verildi.
ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıktı.
Duruşmada; Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
TÜRKİYE İADESİNİ İSTEMİŞTİ
Avusturya'nın Wels şehrinde yakalanıp, Viyana’ya götürülen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana’da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD’den gönderilen iade dosyaları incelenecek.
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