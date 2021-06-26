Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağından Erdoğan'a koruma desteği

26 Haziran 2021 Cumartesi, 11:29

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz geçtiğimiz günlerde Avusturya'da tutuklanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Avusturya'da tutuklanan Korkmaz'ın dolandırıcılık yoluyla 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı ve paranın Türkiye ile Lüksemburg'daki hesaplarda bulunduğunu belirtmişti.

Gazetemiz yazarı Miyase İlknur, Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD’li ortağı Levon Termendhzyan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koruma desteği sağladığı iddialarını gündeme getirdi.

İlknur'un, 'Hayırsever SBK’nin hayırsever ortağı Dermen' başlığıyla kaleme aldığı yazıda ilgili bölüm şöyle:

''SBK’nin, karapara aklamadaki ABD’li ortağı Ermeni Levon Termendhzyan var ya hani... İşte bu adamcağız biliyorsunuz Türk vatandaşlığına kabul edilip Lev Aslan Dermen adını almıştı. Artık TC vatandaşı olunca dini hisleri kabarmış diyemeyeceğim çünkü Müslüman değil ama herhalde kendisini vatandaşlığına alan devlet erkânına borcunu ödemek mi istemiş ne, 'Washington’da yapılan camiye 1 milyon dolar bağışlamış' diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı caminin açılış töreninde de hazır bulunmuş. Erdoğan’ın korunması için 25 tane Escalade marka cipin kiralanması, Erdoğan’ın adının yazılması, şoförleri, koruma ekibinin de parasını bu hayırsever Ermeni yurttaşımız ödemiş. Doğru mu bu söylenenler bilmem. İşin tarafları açıklarsa ancak o zaman öğrenebileceğiz gerçeği. Tabii gerçekleri söylerlerse''

İDDİANAMEYE YANSIDI

Sezgin Baran Korkmaz dosyasında, Jacob Kingston'un iddianamede yer alan sözlerinde Amerikan gizli servisinin müdür yardımcısı Tony Chapa'nın özel güvenlik şirketi olduğu ve Erdoğan'ın güvenliği için çalışacağına yönelik ifadeler yer aldı.

SBK Holdings USA Bas¸kanı Dan McDyre da ifadesinde Termendzhyan’in kendisine Cumhurbas¸kanı Erdogan’a New York’taki BM ziyareti ic¸in gu¨venlik hizmeti sagˆlanacagˆını so¨yledigˆini belirtti.