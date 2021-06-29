Sezgin Baran Korkmaz, çalıştığı dönercideki tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
Hakkında kara para aklama suçlaması olan ve Avusturya'da tutuklanan, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın İstanbul'da bir dönercide çalışırken müşterilerin tabaklarında kalan artıkları sattığını anlattığı ve dinleyenlerin de bunu alkışladığı ortaya çıktı.
2019 yılında İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı’nın Eğitime Destek Gecesi’nde çekilen videoda, 14 yaşındayken İstanbul’da bir dönercide işe girdiğini ve müşterilerin tabaklarında kalan artıkları toplayarak daha sonra pazarda insanlara sattığını aktaran Korkmaz’ın anısı salonda alkışlanarak karşılandı.
Korkmaz, anısını anlatırken tabakta kalan artıkları fırından aldığı ekmeklerin arasına koyarak pazarda sattığını fakat daha sonra patronunun bunu fark edip işine son verdiğini söyledi ve şu ifadeleri ekledi: “Zaten benim de çok işe ihtiyacım yoktu, parayı bulmuştum. Tek düşüncem beni kim ihbar ettiydi”
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