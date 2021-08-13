Son dakika... Sinop'ta son durum: Sinop Belediye Başkanı'ndan 'acil' çağrı

13 Ağustos 2021 Cuma, 11:30

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık ilçesi başta olmak üzere şehirde sel felaketinden dolayı 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'ye yakın kişiye ulaşılamadığını belirterek, hükümetten acilen afet bölgesi ilanı istediklerini söyledi.

Ayhan Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ayancıkta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektirik ve su yok" dedi ve ekledi:

"Resmi açıklamalara göre 3 kişi hayatını kaybetti. Ancak ulaşamadIğımız birçok insan var, şehir merkezi yakınlarındaki köylerde çok sıkıntı var. Yaşıyor olup olmadıklarını ulaşamadığımız için tespit edemiyoruz. Sonuçta telefonları da sele kapılmış olabilir ancak ayrımını yapamıyoruz. 20'ye yakın vatandaşa ulaşamıyoruz hayatta olup olmadılarına ilişkin endişelerimiz var."

Yaşanan sel felaketinin boyutunu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait tomruk deposunun yer seçiminin artırdığını da belirten Ayhan, "Afetin büyük derecede olması dere yatağına yakın orman işletmesine bağlı tomruk deposu olması. Tomruklar çaya inmeseydi bu derece felaketle karşı karşıya kalmayacaktık" dedi ve ekledi:

"Ayancık'ta altyapı tamamen çökmüş durumda, kanalizasyon tahrip olmuş durumda. Elektirik ve su yok. Vatandaşın öncelikli ihtiyacı temiz su, kuru gıda, ekmek. Elektrik olmadığı için fırınlar da çalışmıyor. Biz onlara acil ihtiyaçları temin ediyoruz. Bir yandan iş makinaları hayatı normale çevirmeye çalışıyor. Halkın su, beslenme ihtiyaçları gideriliyor. Hala binaların bodrum katları su ile dolu."

"1.5 aydan önce Ayancık'ta musluktan su akması öngörülmüyor" diyen Ayhan, "Üç gün sonra yardımlar çekildiğinde sorun yaşamak istemiyoruz. Şunun net bilinmesi gerekiyor En az 1.5 ay - 2 ay yardımları sürdürmemiz lazım."

Ayancık bölgesinde evlerin bodrum katlarında 3 metre su olduğunu belirten Ayhan, insanlar evlerden çıkamıyor. Suları boşaltıp ihtiyaçların giderilmesi için çalışıyoruz. Hem kamu binalarında, hem de halkın zararı çok büyük. Hükümetten beklentimiz acilen afet bölgesi ilan etmesi. Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor çünkü gerçekten vatandaşın, kamunun zararı çok büyük boyutta" diye konuştu.