Son dakika.... Taliban'dan 'terk edin' açıklaması

24 Ağustos 2021 Salı, 16:34

Cihatçı örgüt Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanında tahliye sürecine ilişkin G7 toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mücahid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için belirlediği 31 Ağustos tarihini uzatmayı kabul etmediklerini ve tüm tahliyelerin bu tarihe kadar bitmesini istediklerini söyledi.

Mücahid'in satır başları şu şekilde:

Tahliye süresinin uzatılmasına dair anlaşmaya varmadık.

İntikam için hedef aldığımız kişi listesi yok, geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk.

Medya faaliyetlerine başladı ve basın özgürlüğü her gün daha çok gelişiyor.

Havalimanındaki kalabalık evine dönebilir, güvenliklerini garanti ediyoruz.

Taliban, Panjshir durumunu diyalog yoluyla çözmek istiyor.

Yabancı elçiliklerin kapanmasını ya da çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, güvenliklerine dair güvence verdik.

ABD'nin Afganlar'ı ülkeyi terk etmeye cesaretlendirmesini istemiyoruz.

Kadınların işe dönebilmesi için bir yöntem bulmaya çalışıyoruz.

Yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istiyoruz.

Mullah Baradar'ın CIA Başkanı ile görüşüp görüşmediğini bilmiyoruz.

"KIRMIZI ÇİZGİ" DENİLMİŞTİ

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin dün yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce ilan ettiği son çekilme tarihi olan 31 Ağustos'un kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti.

Reuters haber ajansına göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise ABD askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos sonrasında da Kabil Havalimanı'ndan tahliyelerin sürdürülmesi için ABD ve Türkiye ile görüştüklerini açıklamıştı.

G7 ülkelerinin tahliyeler konusunda koordine olması gerektiğini dile getiren Maas, "Taliban'la da bu konuyu görüşmemiz gerekiyor" demişti.