Son dakika.... Taliban'dan 'terk edin' açıklaması
Son dakika gelişmesi... Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahid, tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istediklerini söyledi.
Cihatçı örgüt Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil havalimanında tahliye sürecine ilişkin G7 toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mücahid, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için belirlediği 31 Ağustos tarihini uzatmayı kabul etmediklerini ve tüm tahliyelerin bu tarihe kadar bitmesini istediklerini söyledi.
Mücahid'in satır başları şu şekilde:
- Tahliye süresinin uzatılmasına dair anlaşmaya varmadık.
- İntikam için hedef aldığımız kişi listesi yok, geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk.
- Medya faaliyetlerine başladı ve basın özgürlüğü her gün daha çok gelişiyor.
- Havalimanındaki kalabalık evine dönebilir, güvenliklerini garanti ediyoruz.
- Taliban, Panjshir durumunu diyalog yoluyla çözmek istiyor.
- Yabancı elçiliklerin kapanmasını ya da çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, güvenliklerine dair güvence verdik.
- ABD'nin Afganlar'ı ülkeyi terk etmeye cesaretlendirmesini istemiyoruz.
- Kadınların işe dönebilmesi için bir yöntem bulmaya çalışıyoruz.
- Yabancıların tahliyesinin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istiyoruz.
- Mullah Baradar'ın CIA Başkanı ile görüşüp görüşmediğini bilmiyoruz.
"KIRMIZI ÇİZGİ" DENİLMİŞTİ
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin dün yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce ilan ettiği son çekilme tarihi olan 31 Ağustos'un kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti.
Reuters haber ajansına göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise ABD askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos sonrasında da Kabil Havalimanı'ndan tahliyelerin sürdürülmesi için ABD ve Türkiye ile görüştüklerini açıklamıştı.
G7 ülkelerinin tahliyeler konusunda koordine olması gerektiğini dile getiren Maas, "Taliban'la da bu konuyu görüşmemiz gerekiyor" demişti.
Video Haberler
- Taciz ettikleri eczacı kadının kocasına saldırdılar
- Kız çocuklarının kavgasını kayda alıp bu yanıtı verdi
- Anne ve baba hayatını kaybetti, çocukları ağır yaralı
- Dev asayiş uygulaması: Araçlar didik didik arandı
- Kaza geliyorum dedi, maganda o anları böyle kaydetti
- İstanbul için büyük tehlike kapıda
- A-101'de skandal görüntüler!
- Araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı
- Belediye kendi kazdığı çukura düştü
- Canlı yayın gafı sosyal medyada gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 15 yaşındaki Elif'ten haber var
- İşte Erdoğan'ın 'koltuğunu kaybetmemek' için planı
- İBB'den 'Hamidiye Su' açıklaması
- Generallere ‘Cumhurbaşkanı affı’ tartışılıyor
- Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a 'aşı' yanıtı
- AKP'nin İYİ Parti ve HDP planı
- Sedat Peker'in hesabı kapatıldı
- Üniversiteden 'Taliban öğrenci' açıklaması
- Cüneyt Arkın'ın açıklamalarına sert tepki
- İşte partilerin son oy oranları ve risk analizleri