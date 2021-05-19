Son dakika... Thodex soruşturmasında bir kişi serbest bırakıldı
Son dakika gelişmesi... Thodex soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden Zuhal Özer hakkında karar verildi.
Kripto para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Aydın'da gözaltına alınan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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