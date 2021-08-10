Trabzonspor, Andreas Cornelius transferini KAP'a bildirdi

10 Ağustos 2021 Salı, 17:23

Trabzonspor, İtalya Serie B ekibi Parma'nın Danimarkalı santraforu Andreas Cornelius'un transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.-EUR + %5 FIFA dayanışma katkısı ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

Cornelius, Serie A'dan düşen Parma ile geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta bir gol ve beş asistlik performans göstermişti.