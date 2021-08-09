Royal Hastanesi Bandırmaspor'dan Arb Manaj açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Arb Manaj'ı kiraladı.

AA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:10
Royal Hastanesi Bandırmaspor'dan Arb Manaj açıklaması
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nden Kosovalı golcü Arb Manaj'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki santrforla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Arb Manaj, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında TFF 1. Lig'de kiralık olarak Balıkesirspor formasını giymişti.


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