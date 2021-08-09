Royal Hastanesi Bandırmaspor'dan Arb Manaj açıklaması
TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kosovalı futbolcu Arb Manaj'ı kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'nden Kosovalı golcü Arb Manaj'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki santrforla anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Arb Manaj, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında TFF 1. Lig'de kiralık olarak Balıkesirspor formasını giymişti.
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