SON DAKİKA| UEFA Başkanı çok sert konuştu

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:15

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, oluşturulan Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak oyunculara yaptırım uygulayacaklarını belirterek şunları söyledi, "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek."

AGNELLİ'YE SERT SÖZLER

Ceferin, Juventus Başkanı Agnelli ile son görüşmelerinde böyle bir projenin olmayacağını konuştuklarını söyledi. Alınan karar sonrasında ihanete uğradıklarını belirten Ceferin şu ifadeleri kullandı, "Juventus Başkanı Agnelli kadar ısrarla ve bu kadar çok yalan söyleyen birini görmedim. Onunla cumartesi öğleden sonra görüştük ve bana her şeyin yalan olduğunu söyledi. Açgözlülük, tüm insani değerlerin buharlaşmasına izin veriyor. Yakınımızda yılanların olduğunu bilmiyorduk. Bu nedenle saf olabiliriz. İhanete uğradık. Yakında yasal işlemler başlayacak."