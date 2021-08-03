Son dakika: Van Valiliği'nden sağanak ve sel uyarısı

03 Ağustos 2021 Salı, 16:25

Van’ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerine bağlı 21 mahallede iki önce etkili olan sağanak sel felaketine dönüştü. Sel felaketinde yapılan tespitler sonucunda 32 ev kullanılmaz hale gelirken, şu ana kadar da 900 hayvan öldü.

Valilik yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşları olası sağanak yağış ve sele karşı uyardı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçemize bağlı Şabaniye Mahallemizde sel ve su baskınları meydana gelebilir. Olası sağanak yağışta Kurubaş Çayı'nın taşması söz konusu olabilir. Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerektiği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."