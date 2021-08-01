Van'da sel felaketi

01 Ağustos 2021 Pazar, 17:21

İlçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan 170 haneli Esenyamaç Mahallesi, yarım saat süren yağışın ardından sele teslim oldu. Sel suları, Esenyamaç mahallesi ve Oniki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu.

Selin ardından bölgeye UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selin vurduğu mahallede 32 iş makinesi ile çalışma yürütülürken, bir yandan da hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaybolan kardeşi Mustafa’yı ararken sele kapıldığını anlatan Kader Yurtseven “Kardeşimi kurtarmaya çalıştım ben de suyun içine düşmüşüm bayılmışım. Komşumuz beni kurtardı. Durumumuz çok kötüdür, hayvanlarımızı götürdü. Babam da cezaevindedir. Taş taş üstünde kaldı hepsi yıkıldı gitti. Biz de destek bekliyoruz” dedi.

Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, selden önce cami hoparlöründen yaptığı anonsla vatandaşların evden çıkması uyarısında bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Dün saat 12 sıralarında sel meydana geldi. Biz önceden kaymakamlık meteorolojiden aldığımız duyurulara rağmen biz de vatandaşımıza anons yaptık. Bu anons can kayıplarının olmamasına sebep oldu. Esenyamaç’ta 35 bine yakın küçük baş hayvan var. Çobanlarımızı aradık, taşkın olabilecek yerlerden uzak durmalarını söyledik. Sel geldiğinde kimse kimseye sahip çıkamadı. Herkes kaçma, çocuğunu kurtarma derdinde. İnsanları kurtardık, maddi hasar hat safhada.”

“YIKILAN EVLERDE HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞTIR”

ANKA'dan İshak Kara'nın haberine göre, selden etkilenen vatandaşlar da yaşadıklarını şöyle anlattı:

Raif Aslan: “Dün akşam belki köyün yarısı desem dışarda çölde yatmışlardır. Evi yıkılmayan insanlar dahi eve girmemişler. Durulma olduğu zamanda hepsi gece yarısı o karanlıkta dışarıya çıkmışlardır. Köydeki hasar hiçbir şey kalmamış düzlük dahil her şeyi götürmüş. Yıkılan evlerde hiçbir şey kalmamıştır. Eve getirdiği eşyaları hiçbir şeyi kalmamış”

“NE EV NE BAŞKA BİR ŞEY NE DE KALACAK YERİMİZ YOK”

Gökhan Yurtsever: “Dışarda kalmışız ne bir evimiz var ne bir yuvamız var hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Mecburen çoluk çocuğumuzu millet götürmüş kendi evlerine. Açız hiçbir şeyimiz yok. Ne ev ne başka bir şey ne de kalacak yerimiz yok. Mağdur kalmışız. Çobanlık yaparken koyunlarımı satmıştım, biriktirdiğimizi de eve bırakmıştım. Sel onu da almış 50 bin tl”

CHP İL BAŞKANI BÖLGEDE

Dünkü yaşanan sel felaketinin ardından, bölgeye “Geçmiş olsun” ziyareti için giden CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, yeniden sel yaşanması üzerine geri dönüş için yağışın ve taşkınların durmasını bekleyeceklerini söyledi.

Van Valiliği, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Onikidere mezrasında etkili olan selde can kaybı ile ilgili olarak herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi. Valilik açıklamasında, Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesine ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekildi.