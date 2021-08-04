Son dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi
Son dakika haberi.. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.
Öte yandan makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında başlatılan disiplin soruşturması aylardır sonuçlandırılmayan, görevinden alındığı ise aylar sonra açıklanan eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın ise emekliye sevk edilmesi bekleniyordu.
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