Yüksek Askeri Şura bugün Saray’da toplanıyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) terfi ve atama dosyalarını karara bağlayacak olan Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ), son dakikada bir program değişikliği olmazsa bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplanması bekleniyor.

YAŞ’ta ilk olarak TSK komuta kademesinin durumu ele alınacak. Genelkurmay Başkanlığı görevinde üç yılı tamamlayacak olan ve görev süresini doldurmasına bir yıl olan, ayrıca yaş haddini doldurmayan Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin bir yıl uzatılması bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda üç yılını tamamlayan ve kuvvet komutanları için 65 olan yaş haddini de dolduran Orgeneral Ümit Dündar’ın emekliye sevk edileceği ifade ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ise kuvvet komutanlıklarında 4. yıllarını tamamladı. Ancak iki ismin de yaş haddi dolmadı. Kuvvet komutanlarının dört yıl görev yapması teamüller arasında bulunsa da son dönemdeki YAŞ toplantılarında teamüller her zaman uygulanmadığından Hava ve Deniz kuvvetleri komutanlarının görev sürelerinin bir yıl uzatılması ya da emekliye sevk edilmeleri olasılıklar arasında yer alıyor.

Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda ise teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlıklarına atabilecek isimler arasında bulunuyor.

Öte yandan makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması üzerine giydiği cüppe ve sarıklı fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında başlatılan disiplin soruşturması aylardır sonuçlandırılmayan, görevinden alındığı ise aylar sonra açıklanan eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın ise emekliye sevk edilmesi bekleniyor.