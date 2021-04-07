Son dakika... Zeytin Dalı harekatı bölgesindeki üsse saldırı: 2 şehit
MSB'den yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Nisan 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
2?? Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021
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