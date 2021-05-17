Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.
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