Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Beşiktaş ile Antalyaspor'u karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:01
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.


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