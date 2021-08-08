Son dilim altyapıya

08 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

AB’nin Türkiye’ye sağladığı 6 milyar Avro’luk sığınmacı yardımının son diliminin kullanılacağı projeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, yürürlüğe girdi. İktidar son dilimi belediyelerin su ve altyapı projeleri için kullanılacak olması dikkat çekti.

Resmi Gazete’de buna ilişkin dört ayrı Cumhurbaşkanı kararı yer aldı. Adana, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri ve Osmaniye’deki il ve büyükşehir belediyeleri toplam 133 milyon Avro’luk hibe ve buna ek olarak sağlanacak kredilerle su temini ve kanalizasyon projeleri gerçekleştirecek. Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Adıyaman’ın su ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesi için 150 milyon Avro katkı sağlanacak. 76 milyon Avro’luk hibeyle de Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde faaliyet gösteren şirketlerin kayıtlı istihdam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. 38 milyon Avro ise Hatay Dörtyol’da 250 yataklı bir hastane inşasında kullanılacak.