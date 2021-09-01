Son dört yılda otomobil fiyatları yüzde 200 arttı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Pandemi ve turizm sezonu nedeniyle talep artışı yaşayan araç kiralama sektöründe fiyatlar bir yılda yüzde 100’e yakın arttı. Geçen yıl en uygun araç 130 TL’ye kiralanabiliyorken fiyatlar yaz başında 160 TL’ye, bayramda 190 TL’ye çıktı, turizm sezonuyla birlikte ise 250 TL’yi buldu. Sektör temsilcileri fiyat artışlarını otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılara bağladı.

Türkiye’de artan döviz kurları, vergi ve faiz oranları otomobil fiyatlarına son dört yılda yüzde 200’leri geçen oranda yansıdı. Buna dünya genelinde otomotiv üretiminde yaşanan çip krizi de eklenince tedarik sorunu yaşanmaya başladı ve yurttaş için araba almak hayal oldu. Pandemi nedeniyle araba ihtiyacını kiralama ile karşılamak isteyen yurttaşın karşısına bu kez de bu sektörde yaşanan fiyat artışları çıktı.

Miniyol.com kurucu ortağı Yaşar Çelik’e göre fiyat artışları var ama sektör maliyetlerine göre olması gereken fiyatlar bile hâlâ kullanıcılara yansıtılamadı. Çelik, fiyatların bu yıl bu kadar artmasının nedenini pandemi nedeniyle gecikmiş fiyat artışları olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Son yıllarda araç fiyatları hızla artarken araç kira bedelleri aynı oranda artmamıştı. Şu anda halen araç kira bedelleri sıfır km. araç fiyatlarına göre düşük seviyelerde. Fiyatlarda kasım ayı gibi ufak bir gerileme de bekliyoruz. Vatandaş en çok ekonomik sınıf olarak tabir edilen araçlara yöneliyor. Dizel öne çıkıyor.”

TEDARİKTE SIKINTI VAR

Pandemi döneminde araç maliyetlerinin artması ve yüksek faiz oranlarının araç kiralama fiyatlarının ortalamada yüzde 30 artmasına neden olduğunu söyleyen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici ise şöyle konuştu:

“2016 yılındaki ÖTV düzenlemesi, sonrasında özellikle 2018 yılından bu yana döviz kurlarında yaşanan artışlar ve son olarak pandemi. Tüm bu gelişmeler sıfır araç fiyatlarının ve maliyetlerimizin bir hayli artmasına sebep oldu. Pandemiyle birlikte buna küresel çip krizine bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar da eklendi. Yani istediğimiz zaman istediğimiz araca ulaşmakta zorlanmaya başladık. Her yıl ortalama yüzde 10 büyüyen sektörümüz 2016 yılında değişen ÖTV matrahlarındaki değişiklik ve 2018’den itibaren başlayan döviz kurlarındaki hareketlilik ile birlikte daralmaya başladı. Araç fiyatları yüzde 400 arttı. Bir şekilde araç alınıyor ama istenilen araç istenilen zaman bulunamıyor.”

KURUMSALIN ÖNÜ AÇILMALI

Şirketlerin araç kiralarını gider olarak gösterme limitinin de yükseltilmesi gerektiğini hatırlatan Ekici, “Bakanlık nezdinde girişimler yaptık ve bu limit 2021 yılı için 6 bin TL olarak belirlendi. Bu da beklediğimiz seviyede değildi. Bu limiti artırmak üzere bakanlıkla temaslarımız devam ediyor. Beklentimiz bu tutarın en azından D segment giriş seviyesindeki bir otomobilin kira tutarını kapsayacak seviyede olmasıdır ki bu da yaklaşık 9 bin TL. Maliyet artışlarından ötürü 6 bin TL’lik araç kirası gider tavanı, C segment araçlar için dahi yetersizdir” diye konuştu.

