Sophia Loren sinemaya geri dönüyor
Sophia Loren, 10 yıl aradan sonra sinemaya geri dönüyor. Yılın başlarında Netflix’in haklarını satın aldığı, Loren’in oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği İtalyan draması "The Life Ahead" 13 Kasım’da yayımlanacak. Film, tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye’de de yayında olacak.
Fotoğraflar: Twitter (@NetflixFilm)
Beyazperde'nin aktardığına göre, Ugo Chiti, hikayeyi Ponti’yle birlikte kaleme aldı. Film, Romain Gary’nin "The Life Before Us" adlı romanının çağdaş bir uyarlaması. Filmin oyuncu kadrosunda Sophia Loren’in yanı sıra Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri ve Massimiliano Rossi yer alıyor.
Sophia Loren film hakkında yaptığı açıklamada "Madam Rosa’yı canlandırmayı çok sevdim. Sert, kırılgan, ama hayatta kalan biri. Birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor. Kariyerimde en büyük stüdyolarla çalıştım ancak hiçbirinin Netflix’in geniş vizyonuna ve kültürel çeşitliliğine sahip olmadığını güvenle söyleyebilirim. Bu sebeple de onları seviyorum. Her ülkedeki yerel yetenekleri geliştirip, dünyaya sunmadıkça küresel bir stüdyo inşa edilemeyeceğini anladılar. Bu, eşsiz seslerin duyulması için de bir fırsat" ifadelerini kullandı.
Fransız yazar Romain Gary’nin Émile Ajar? takma adıyla 1975’te yazdığı, Türkiye’de ‘Onca Yoksulluk Varken’ adıyla yayımlanan romanı, aynı yıl Fransa’nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Goncourt Ödülü’ne değer görüldü. Roman daha önce de İsrailli yönetmen Moshé Mizrahi tarafından "Madame Rosa" adıyla beyazperdeye aktarıldı ve filmin başrolünü Simone Signoret üstlendi.
"Madame Rosa" 1978 yılında yabancı dilde en iyi film dalında Oscar ödülü kazandı.
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