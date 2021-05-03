Sosyal Haklar Sempozyumu 8-9 Mayıs'ta düzenlenecek
Sosyal Haklar Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Sosyal Haklar Sempozyumu’nun ana başlığı 'Pandemi penceresinden kapitalizm ve ötesi' olacak.
Sosyal Haklar Derneği, ilkini 2019 yılında düzenlediği Sosyal Haklar Sempozyumu’nun ikincisini bu yıl 8-9 Mayıs tarihlerinde düzenleyecek. Sempozyumun ana konusu “Pandemi penceresinden kapitalizm ve ötesi” olacak.
İki gün sürecek ve sağlıktan, eğitime, emek ve toplumsal cinsiyetten ekonomiye kadar birçok başlıkta çeşitli sunumların olacağı sempozyumun açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Buğra yapacak.
Sempozyum online olarak düzenlenecek ve Sosyal Haklar Derneği ile Sosyal Hukuk’un sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.
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