Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı

Sosyal medyadaki akıma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 08:10
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı '20 yaş challenge' etiketine katılarak fotoğrafını paylaştı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)" 


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