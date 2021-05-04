Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
Sosyal medyadaki akıma katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlik fotoğrafını paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı '20 yaş challenge' etiketine katılarak fotoğrafını paylaştı.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)"
Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:) #20yaschallenge pic.twitter.com/qBPDbSgpXv— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2021
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' açıklaması
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu