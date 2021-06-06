Sosyal medyadan doğruladı: Özge Özpirinçci 13 haftalık hamile

06 Haziran 2021 Pazar, 15:25

Altı yıldır kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk'le birliktelik yaşayan Özge Özpirinçci ile ilgili hamile olduğuna dair haberler çıkmıştı. Son olarak 'Kadın' adlı dizide izleyici karşısına çıkan Özpirinçci'nin dokuz haftalık hamile olduğu öne sürülmüştü.

TARKAN'IN VİDEOSU İLE DUYURDU

Ünlü oyuncu çıkan iddialara Tarkan videosuyla yanıt verdi. Tarkan'ın baba olduğunu ilan ettiği videoyu, sevgilisi Yamantürk'ü etiketleyerek paylaşan Özpirinççi hamile olduğunu böylece ilan etmiş oldu.

13 HAFTALIK HAMİLE

Güzel ve başarılı oyuncu video sonrasında yayınladığı açıklama metninde ise şu ifadelere yer verdi:

"9 değil, 13 haftalık. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz."

NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Salih Bademci'yle birlikte yeni dizi "İlk ve Son"un çekimlerine devam eden Özge Özpirinçci'nin, Burak Yamantürk ile ağustos ya da eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.