Sosyal medyaya damga vurdu: Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:29

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve sosyal medyaya ağırlık veren ünlü oyuncu Behzat Uygur, son zamanlarda gündemle ilgili eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Uygur son olarak İzzet Yıldızhan'ın bir videosuna yaptığı uyarlama ile takipçilerinin karşısına çıktı.

VİDEOSU KAHKAHAYA BOĞDU

Yıldızhan'ın balkonda türkü söylediği videoya uyarlama yapan Uygur, sanatçısının duraksadığı yerlerde bin Avro borç istedi. Oyuncunun her fırsatta para istediği video, izleyenleri kahkahaya boğdu. Videoyu 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram'dan paylaşan Uygur, paylaşıma "Kanka bi 1000 Euro" yazdı. Videoyu izlerken eğlenen Seda Sayan, kahkaha emojileriyle karşılık verdi.

İZZET YILDIZHAN'DAN BEĞENİ: 'ÇOK GÜLDÜM'

Yıldızhan ise Uygur'un videosunu kendi hesabından yayımlayarak "Çok güldüm. Türk mizahının önde gelen Uygur ailesinden Behzat Uygur kardeşim yine yapacağını yapmış çok güldüm" notunu yazdı.

Uygur ise Yıldızhan'a "Arkadaş mizah, hoşgörüden güç alır. Sevgiler" cevabını verdi.