Behzat Uygur'un aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle
Sağlık Bakanı Koca, tiyatrocu Behzat Uygur'un Twitter'dan sorduğu "Tiyatrocular yok. Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" sorusuna cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugün itibaren aşı olmaya başlayabileceğini açıklamasının ardından ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, Twitter üzerinden uygulamanın tiyatrocuları kapsamadığını söyledi.
Uygur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Tiyatrocular yok… Acaba Abdülkadir albümünden müzisyen olarak değerlendirilir miyiz?" sorusunu yöneltti.
"MERAK ETMEYİN TİYATROCULAR KAPSAMA DAHİL"
Bu gelişme üzerine Bakan Koca, Uygur'un tweetini alıntılayarak, "Behzat Bey, sizin sıranız gelmişti zaten yaş grubunuz sebebiyle. Ama merak etmeyin, tiyatrocularımız zaten ilan ettiğimiz kapsama dahil" yanıtını verdi.
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