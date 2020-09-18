Soyer duyurdu: 2 bin tablet, 20 bin internet paketi dağıtacağız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzaktan eğitim nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmayan öğrencilerin tespit edileceğini ve 2 bin tablet ile 20 bin internet paketi dağıtılacağını duyurdu. Ayrıca Soyer öğrencilere 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı da verileceğini belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uzaktan eğitim nedeniyle yeterli altyapıya sahip olmayan öğrencilerin tespit edileceğini ve 2 bin tablet ile 20 bin internet paketi dağıtılacağını duyurdu. Ayrıca Soyer öğrencilere 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı da verileceğini belirtti.
Başkan Soyer, 21 Eylül'de başlayacak eğitim öğretime ilişkin koronavirüs nedeniyle yapılacak uzaktan eğitime erişim sağlanması amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, internet, kırtasiye malzemesi alımı için kart, bot ve mont dağıtılacağını söyledi.
Okulların dezenfekte edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Soyer, "Öğrencilere 25 bin bot, 25 bin mont, 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı yardımı yapıyoruz. Uzaktan eğitim için 2 bin tablet, 20 bin internet paketi dağıtacağız" dedi.
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