Soylu, isim vermeden Altaylı'ya tepki gösterdi

18 Aralık 2020 Cuma, 17:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 10'uncu Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Soylu, isim vermeden, geçen günlerde gazeteci Fatih Altaylı’nın Suriyelilerle ilgili yaptığı “Türkiye’yi Suriye’ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye’yi esir almış gibi görünüyorlar” eleştirilerine sert tepki gösterdi.

Soylu, “Ne yazık ki bazı çevrelerin; bu aziz milletin insanlığını, çevresini, komşuluğunu, kültürünü, inancını ve değerlerini küçümsemek gibi saplantı haline gelmiş bir alışkanlığı var. Üzüldüğüm şudur: birileri yaşlandıkça, televizyon kameralarını gördükçe, İstanbul'un caf caflı hayatının büyüsüne kapıldıkça, gündem olma cazibesine kapıldıkça annelerinin onlara tembihlerini, söylediklerini, öğütlediklerini unutuyor. Küçükken bize kötü bir şey olarak öğretilen bencilliği, sanki iyi bir şeymiş gibi, bir hayat düsturu gibi kabullenmeye başlıyorlar. İşte yeni bir insan hayali kurmaktan kastım tam da budur. Emperyalizmin dayattığı, yeniden şekillendirdiği bu bencil insandan; aslında kültürümüzde ve inancımızda var olan, Mevlana'yla, Yunus'la bize öğretilen, o merhametli ve vicdanlı insanı yeniden hatırlamak ve yeniden ona ulaşmayı hayal etmek lazım” ifadelerin kullandı.